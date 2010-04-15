Від землетрусу в Китаї загинуло 617 осіб

Кількість жертв землетрусу в китайській провінції Цінхай збільшилася до 617 людей, передає Бі-Бі-Сі.

Близько 10 тисяч місцевих жителів поранено, ще 313, за офіційними даними, вважаються зниклими безвісти.

Землетрус силою 7,1 балу стався напередодні на заході Китаю, в провінції Цінхай.

Епіцентр землетрусу був за 380 кілометрів від міста Голмуд на відносно невеликій глибині - 10 км.

Десятки тисяч жителів провінції Цінхай залишилися без даху над головою, бо їх будинки були зруйновані або пошкоджені.

На постраждалій території порушено електропостачання, пошкоджено лінії телекомунікацій, є небезпека подальшого сходження зсувів.

За даними влади, в окрузі Юйшу зруйновано близько 85% усіх будівель, багато з яких були дерев’яними.

Над розчищенням завалів працює понад 5 тисяч рятувальників. Їм допомагають місцеві жителі, які вручну розбирають уламки обвалених будинків у пошуках живих людей.

У високогірному автономному окрузі Юйшу-Тібетському провінції Цінхай проживають здебільшого етнічні монголи і тібетці – селяни і скотарі. У провінції Цінхай також є багато вугільних і мідних шахт.

Тим часом, світова спільнота запропонувала владі КНР допомогу для усунення наслідків землетрусу. Зокрема, готовність надати допомогу висловили Франція, США і Японія.

Міжнародна добродійна організація World Vision оголосила про надання гуманітарної допомоги у вигляді ліків і предметів гігієни.

Крім того, за словами представника World Vision, постраждалим необхідні теплі речі і намети, оскільки температура в деяких регіонах провінції Цінхай вночі опускається до мінус 3 градусів Цельсію.

Уряд Китаю оголосив про виділення 29 млн. доларів для допомоги постраждалим.