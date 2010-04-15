Білий хліб і цукор - розсадники хвороб?

Багаті на вуглеводи продукти, які швидко перетворюються на глюкозу і поступають в кров, особливо небезпечні для жінок. Учені з Національного онкологічного інституту в Італії з`ясували, що вони підвищують ризик розвитку серцево-судинних захворювань саме у жінок — у чоловіків такий ефект не виявили.

На думку авторів дослідження, вуглеводи з високим глікемічним індексом сприяють підвищенню концентрації у крові жирних кислот і зниженню рівня хорошого холестерину, що і стає сильним чинником ризику для розвитку серцевих захворювань.

Високий глікемічний індекс у вівсяних пластівців, білого хліба і білого рису. Низький індекс — у продуктів з цілісного зерна. Дослідники пропонують жінкам також уважно стежити за вмістом в продуктах цукру і прагнути уникати їжі, де доданого цукру дуже багато.

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