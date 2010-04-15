Чернігівщина: на Десні та Сеймі пік повені

У Чернігівській області на Десні та Сеймі спостерігається пік весняної повені.

Про це УНІАН повідомили в Управлінні з питань надзвичайних ситуацій Чернігівської облдержадміністрації.

На річці Десна пік весняної повені ввійшов у межі області та спостерігається на ділянці між м. Новгород-Сіверський та с. Розльоти Коропського району.

На річці Сейм біля с. Мутин (Сумська область) 15-16 квітня очікується пік весняної повені з відміткою 705-710 см над умовним нулем поста.

На ділянці р. Десна після злиття з р. Сейм відбуватиметься розпластування повеневої хвилі, тому в створах гідрологічних постів максимальні рівні води досягнуть таких відміток: біля гідрологічного поста Макошине – 600-620 см над умовним нулем поста, біля гідрологічного поста Чернігів – 590-630 см над умовним нулем поста.

Як повідомлялося раніше, пік весняної повені на р. Дніпро спостерігається у Ріпкинському районі вище с. Неданчичі. Максимальні рівні води на р. Дніпро біля гідрологічного поста Неданчичі очікуються протягом 15-16 квітня висотою 695-705 см над умовним нулем поста.