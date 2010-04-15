Чим небезпечні сонцезахисні креми

Нанотехнології - модний тренд розвитку науки, але він може таїти небезпеки для людини. Так розмір частинок впливає на токсичність оксиду цинку - речовини, широко використовуваної в сонцезахисних кремах. Частинки розміром менше 100 нанометрів дещо токсичніші для клітин товстої кишки, ніж звичайний оксид цинку.

Наукові експерименти були проведені з клітинними культурами клітин товстої кишки, щоб порівняти біохімічні ефекти наночасток оксиду цинку або просто оксиду цинку як звичайний порошок.

Твердий оксид цинку є шкідливішим, ніж еквівалентні рівні розчинного цинку, і його частинки можуть послужити причиною загибелі клітин. Концентрації наночасток, токсичних для клітин товстої кишки, еквівалентні з`їденим двом грамам сонцезахисного крему, говорять хіміки.

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