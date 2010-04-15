Чого боїться целюліт

Сьогодні не кожна жінка може дозволити придбати собі дорогі комплекси або лікувальні процедури в салонах краси. Для тих, хто хоче бездоганно виглядати, а витратити по мінімуму, пропонуємо дієві рецепти по боротьбі з целюлітом.

1. Медова маска. Фактично вона замінить Вам вакуумний масаж. Для проведення процедури намажте проблемні місця медом, прикладіть свої долоні і відразу відліпіть їх. Так повторюйте до тих пір, поки мед не збереться в одному місці, і ефекту від дій не буде. Це достатньо хвороблива процедура.

2. Розтирання проблемних ділянок морською сіллю. Цю процедуру можна застосувати до всього тіла, сіль сприятливо діє на шкіру всього організму. Процедура також хвороблива.

3. Розтирання проблемних ділянок за допомогою рослинної олії і цукру. Діє як пілінг.

4. Обгортання з тертою сирою картоплею. Крохмаль зробить Вашу шкіру оксамитовою.

5. Для того, щоб вивести з організму шлаки, а тим самим допомогти організму боротися з целюлітом, необхідно кожен ранок натщесерце випивати по 1 ч.л. нерафінованої оливкової олії.

6. Пийте каву! Бразильськими ученими доведено, що кофеїн розщеплює жири, а саме це нам і треба при боротьбі з целюлітом.

7. З продуктів в боротьбі з целюлітом. Вам допоможе картопля (природно не смажена), плоди шипшини, чорна смородина. Картопля зробить Вашу шкіру еластичнішою. Вітамін С, який міститься в смородині і шипшині додасть Вашій шкірі пружності.

8. Більше пийте води. Вода виводить з організму жири і шлаки.

9. У душі сильним натиском води масажуйте проблемні ділянки. Масаж розбиває жирові відкладення, вода їх виводить.

10. Дуже дієвий метод – ефект сауни. Щільно обгорніть проблемні ділянки тіла поліетиленом, одягніть щось тепле і займіться фізичними вправами, або енергійно потанцюйте, пострибайте на скакалці. Без доступу повітря проблемні місця пропітніють, що допоможе Вам прибрати декілька сантиметрів і жирові відкладення.

imedik.info