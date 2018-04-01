8 правил молодої мами

Знаходячись в утробі, дитина впродовж 9 місяців одержує від матері всі необхідні для всебічного розвитку стимули зсередини.

Народжуючись, вона повинна бути забезпечена тим же набором стимулів, що і в утробі, щоб вижити. Різниця полягає тільки в тому, що тепер він знаходиться зовні.

Якщо, з`явившись на світ, дитина не знаходить колишніх, знайомих у внутрішньоутробному житті орієнтирів, вона переживає відчуття нестерпної тривоги і відчуття нескінченного падіння.

Якщо мами поряд немає, в цьому довгому падінні її тіло і психіка розділяються, і вона переживає маленьку смерть. Тому протягом 9 місяців після народження дитина повинна звикнути до нових умов життя, і відповідальність за успіх такої важливої справи цілком лягає на плечі матері.

Які умови потрібні для адаптації новонародженого?

1. Грудне вигодовування

Це контакт з матір`ю, звичні запахи і смак, тілесний комфорт, задоволення смоктального рефлексу, джерело їжі і життя, налагодження роботи всіх систем організму, повноцінний засіб для компенсації стресу, спілкування з мамою і її грудьми, а також первинна соціалізація.

2. Холдинг

Це тривале правильне носіння на руках і тактильна стимуляція, необхідна для активного зростання головного мозку і інших органів. Тактильна терапія допомагає при кольках, розладі сну, підвищеній нервовій збудливості, а також просто зігріває, оскільки малюк потребує маминого тепла кожні 20 хвилин.

3. Заколисування

Це розвиток внутрішнього вуха - органу рівноваги і нервової системи. Крім того, це також служить заспокоєнням і для самої мами.

4. Сумісний сон

Це відчуття безпеки і постійна присутність знайомого материнського запаху і звуку, стимуляція дихання - профілактика синдрому раптової смерті немовляти, комфортна організація частих нічних годувань, необхідних для підтримки лактації і хорошої надбавки малюка у вазі.

5. Реакція матері на плач дитини

Означає, що мама відгукується на закличні сигнали малюка приблизно протягом 10 секунд, не доводячи справу до плачу.

6. Виходжування

Це задоволення природженої потреби малюка бути чистим, зняття дискомфорту від самого процесу сечовипускання і дефекації, а також турбота про здоровий розвиток сечостатевої системи малюка.

7. Сповивання

Це м`яка адаптація до величезного просторового об`єму, денний сон без "викидань".

8. Адаптаційне купання

Допомагає виправити неприємні спогади про пологи. Таке купання здійснюється в невеликому об`ємі води, наприклад в дитячій ванні, обов`язково в пелюшці і травах.

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