Вінниччина: троє дітей отруїлися продуктами горіння
13:09, 15 квітня 2010Країна
0
Діти без нагляду...
У с. Каришків Барського району Вінницької області пожежники в приватному будинку виявили тіла трьох загиблих дітей, які отруїлися продуктами горіння.
Як передає кореспондент УНІАН, про повідомляє прес-служба МНС України.
Згідно з повідомленням, о 10.00 14 квітня у с. Каришків у приватному житловому будинку виявлено загиблими трьох дітей (двох хлопчиків – 2009 та 2008 р. н. та дівчинку – 2007 р. н.), які отруїлися продуктами горіння від загорання матрацу.
Пожежні підрозділи не викликалися, пожежа самоліквідувалася.
Попередня причина пожежі – пустощі з вогнем дітей, яких було залишено без нагляду.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter