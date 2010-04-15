Вінниччина: троє дітей отруїлися продуктами горіння

У с. Каришків Барського району Вінницької області пожежники в приватному будинку виявили тіла трьох загиблих дітей, які отруїлися продуктами горіння.

Як передає кореспондент УНІАН, про повідомляє прес-служба МНС України.

Згідно з повідомленням, о 10.00 14 квітня у с. Каришків у приватному житловому будинку виявлено загиблими трьох дітей (двох хлопчиків – 2009 та 2008 р. н. та дівчинку – 2007 р. н.), які отруїлися продуктами горіння від загорання матрацу.

Пожежні підрозділи не викликалися, пожежа самоліквідувалася.

Попередня причина пожежі – пустощі з вогнем дітей, яких було залишено без нагляду.