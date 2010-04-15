Дівчинка вийшла з коми і ...заговорила по-німецьки

У Спліті 13-річна дівчинка, вийшовши із стану коми, вільно заговорила по-німецьки. Говорити на рідній хорватській мові вона практично розучилася.

Daily Telegraph не уточнює, через які травми дитина впала в кому на 24 години. Проте відомо, що до цього вона лише вивчала німецьку в школі, намагалася читати книги на німецькій і дивилася німецьке телебачення, але зовсім не могла вільно висловлюватися.

Лікарі пояснити цей феномен не змогли, проте відзначили, що таке науці відомо. Психіатр Міхо Мілас відзначив, що є описи випадків, коли після важкої хвороби люди починали говорити на нових для себе мовах, аж до стародавніх і мертвих, і поки ніхто ще не зрозумів, які зміни до цього приводять.

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