Чим швидше одружитеся, тим довше проживете разом

До парадоксального висновку прийшли американські психологи – виявляється, щоб уникнути розлучення, потрібно... швидше одружитися.

Фахівці встановили, що пари, які живуть разом до одруження, частіше розлучаються в порівнянні з тими, хто починає сумісне життя тільки після укладення офіційного шлюбу.

Крім того, ті, хто жили разом до весілля і потім одружилися, взагалі менше задоволені своїм шлюбом, - пише журнал The Psychological Science. Психологи також задалися метою дізнатися, чому пари вирішують жити разом, і в ході опитування виявили, що основним приводом для більшості стала потреба проводити більше часу один з одним.

На другому місці учені відзначають економію при сумісному господарюванні. До речі, ці твердження суперечать раніше прийнятим уявленням про те, що пари починають жити разом, щоб перевірити свої стосунки.

likar.info