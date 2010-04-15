Київводоканал отримає 19 млн. грн. на очистку питної води

В Київській міській держадміністрації заявляють, що ВАТ “Київводоканал” має отримати кошти на реагенти для очистки питної води наступного тижня.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі КМДА з посиланням на начальника Головного управління комунального господарства Федора ВІТТА.

За поясненням мерії, саме на рахунки управління комунального господарства виділені кошти для Київводоканалу на покриття витрат, пов’язаних з закупівлею необхідних реагентів.

Як повідомив Ф.ВІТТ, очікується, що у вівторок-середу підприємство отримає з міського бюджету 19 млн. грн.

Як повідомляв УНІАН, на початку квітня ВАТ “Київводоканал” заявило про загрозу припинення централізованого водопостачання міста через виконавче провадження за судовим позовом АК “Київенерго” у зв’язку з існуючими боргами в сумі 79 млн. грн. та загрозою арешту рахунків підприємства.

Так, борг перед "Київенерго" підприємство має погасити до 1 травня. Тим часом, до 5 травня ВАТ «АК «Київводоканал» повинне повністю розрахуватися за банківський кредит, взятий місяць тому під екстрене поповнення запасу реагентів та активованого вугілля, призначених для попередження впливу весняного паводку на якість питного водопостачання у м. Києві. Сума кредитних зобов’язань – 30 млн. грн. плюс 1,2 млн. за користування коштами (25% річних). І це боргове зобов’язання також є для ВАТ «АК «Київводоканал» вкрай важливим, адже під заставу закладено майно товариства.

На підприємстві з водопостачання зазначають, що опинилися “вкотре за останні два роки у борговій кабалі» через тривалу роботу за заниженими тарифами на водопостачання й водовідведення, і в той же час відсутність компенсації підприємству різниці між собівартістю послуг і чинними тарифами. Так, заборгованість міського бюджету перед підприємством на 1 січня 2010 р. становить уже 571, 2 млн. грн. Як заявляють в Київводоканалі, чиновники КМДА вже вдруге проявляють бездіяльність – вперше: місяць тому, коли Києву загрожувала екологічна катастрофа, і Київводоканал змушений був рятувати питне водопостачання киян ціною взятих під заставу власного майна кредитів; і нині – коли сам Київводоканал опинився загнаним у кут через невиконання самим КМДА своїх бюджетних обов’язків перед підприємством.

7 квітня перший заступник голови КМДА Анатолій ГОЛУБЧЕНКО, коментуючи попередження Київводоканалу про можливість відключення водопостачання у столиці, повідомив, що столична влада розглядає можливість виділення Київводоканалу до 13,5 млн. грн. для закупівлі реагентів. При цьому А.ГОЛУБЧЕНКО висловив переконання, що вода відповідатиме усім споживчим стандартам, а відключень від постачання води в Києві не буде.