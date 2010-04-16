Харківщина: дитячій інфекційній лікарні куплять ПЛР-лабораторію

Голова Харківської обласної державної адміністрації Михайло ДОБКІН підписав розпорядження про виділення 350 тис. грн. для термінового введення в дію діагностичного лабораторного обладнання полімерно-ланцюгової реакції (ПЛР) в обласній дитячій клінічній інфекційній лікарні.

Про це повідомили кореспонденту УНІАН в прес-службі Харківської облдержадміністрації з посиланням на заступника голови ОДА Ігоря ШУРМУ.

За словами І.ШУРМИ, кошти вже надійшли до лікарні, а відтак на виконання ремонтних робіт приміщення для лабораторії та її сертифікації знадобиться 1 місяць.

І.ШУРМА наголосив, що питання проведення робіт та функціонування лабораторії знаходиться на особистому контролі голови ХОДА, «оскільки входження Харківщини в новий епідсезон без цієї лабораторії унеможливить правильність та своєчасність постановки діагнозу» і, відповідно, результативне лікування хворих.

І.ШУРМА також додав, що в бюджеті на 2010 рік планується виділення коштів на придбання ще однієї ПЛР-лабораторії, яку буде встановлено в обласній інфекційній лікарні для дорослих.