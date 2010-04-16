У Криму в старому колодязі потонули два пастухи

Два пастухи загинули, впавши в степовому Криму до старого колодязя, завглибшки більш як 65 метрів.

Як повідомила УНІАН прес-служба Кримського управління МНС, інформація про подію в селі Лермонтовка надійшла до рятувальників 14 квітня.

«Поки що невідомо, з якої причини чоловіки провалилися до колодязя. Він недіючий, був накритий напівзогнилим дерев`яним настилом», - говориться в повідомленні.

Рятувальники МНС за допомогою спеціального альпіністського спорядження дістали тіла загиблих з колодязя і передали співробітникам міліції та прокуратури.

За фактом загибелі людей проводиться розслідування.