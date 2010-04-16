У Криму в старому колодязі потонули два пастухи
09:34, 16 квітня 2010Країна
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Два пастухи загинули, впавши в степовому Криму до старого колодязя, завглибшки більш як 65 метрів.
Як повідомила УНІАН прес-служба Кримського управління МНС, інформація про подію в селі Лермонтовка надійшла до рятувальників 14 квітня.
«Поки що невідомо, з якої причини чоловіки провалилися до колодязя. Він недіючий, був накритий напівзогнилим дерев`яним настилом», - говориться в повідомленні.
Рятувальники МНС за допомогою спеціального альпіністського спорядження дістали тіла загиблих з колодязя і передали співробітникам міліції та прокуратури.
За фактом загибелі людей проводиться розслідування.
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