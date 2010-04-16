Фініки врятують від старіння

Дослідження, проведене недавно ізраїльськими фахівцями, показало, що регулярне вживання в їжу плодів фінікового дерева, допомагає понизити рівень місту жирів в крові, і таким чином понизити ймовірнсть розвитку серцево-судинних захворювань, зокрема атеросклерозу. Воно також сприяє зниженню рівня pH крові і уповільнює процеси старіння.

Вивченням корисних властивостей фініків впритул зайнялися дослідники медичного факультету Техніона на базі хайфской лікарні РАМБАМ, повідомляє видання "Гаарец". Групі волонтерів було запропоновано впродовж місяця щодня вживати в їжу 100 грам плодів "маджхоль", різновид м`ясистих фініків, що ростуть в Йорданській долині і в степу Арава.

В ході дослідження, волонтерам регулярно робили аналіз крові, а також перевіряли діяльність нирок і печінки. Результати показали, що регулярне вживання фініків на 8% знижує рівень шкідливих жирів в крові. Крім того, вони допомагають на 33% понизити рівень окислення крові - процес, що прискорює старіння тіла.

Як відомо, фініки містять багато глюкози, проте ні у кого з випробовуваних не було відмічено підвищення рівня цукру в крові, хоча раніше вважалося, що вони провокують розвиток цукрового діабету. Також не було відмічено вплив фініків на збільшення індексу маси тіла.

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