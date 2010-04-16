Кількість жертв землетрусу у Китаї досягла 760 осіб

250 осіб зникли безвісти

Кількість жертв землетрусу на північному сході Китаю досягла 760 осіб. Близько 250 осіб вважаються зниклими безвісти. За даними адміністрації потерпілої китайської провінції Цинхай, поранення отримали близько 10 тисяч місцевих жителів, повідомляє радіо «Свобода». Епіцентр підземних поштовхів магнітудою 6,9, що сталися в середу, знаходився у віддаленому високогірному повіті Юйшу, там зруйновано більшість будівель.

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