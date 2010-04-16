Суші змінюють мікрофлору кишечника

Суші – традиційна японська страва з рису, морепродуктів і водоростей – може змінити геном тих мікроорганізмів, що населяють людський кишечник.

Як з`ясували учені з паризького Університета Пьера і Марії Кюрі, японці легко перетравлюють водорості завдяки особливим ферментам в їх кишечнику.

В результаті дослідження з`ясувалося, що бактерії, що виробляють цей фермент, володіють тим же геном, що і бактерії, що мешкають на водоростях, які використовують для приготування суші.

У організмі жителів США, що вживають суші в їжу куди рідше, цього ферменту не виявили.

Дослідники не рахують цю обставину збігом. Свої висновки і подробиці дослідження вони опублікували в журналі Nature.

"Подорожі по всьому світу і міжнародна торгівля відкривають доступ до кухонь всього світу і, можливо, до мікробів, що таять нові гени", - сказали дослідники.

medlinks.ru