Більшість українців - за впровадження страхової медицини

Більшість українців висловлюються за необхідність проведення реформи охорони здоров`я і впровадження страхової медицини.

Такого висновку дійшли експерти Київського інституту проблем управління імені Горшеніна за результатами проведеного ними всеукраїнського дослідження громадської думки.

Згідно з даними дослідження, переданими УНІАН, переважна більшість громадян України (92,3%) вважають, що країні потрібна реформа системи охорони здоров`я. Протилежну думку мають лише 3,1% опитаних, а 4,6% було важко з відповіддю на це питання.

Майже кожен другий українець (41,4%) вважає, що медицина в Україні повинна бути страховою. Більше чверті громадян (28,7%) висловили думку, що медицина в нашій країні повинна бути безплатною державною, а 22,6% виступають за те, щоб була і державна безплатна медицина, і приватна платна. Іншою хотіли б бачити медицину в Україні 2,1% респондентів, а 5,2% було важко відповісти на дане питання.

Також дослідження показало, що більш як третина українців (39,4%) оцінює стан свого здоров`я як задовільний. Менше чверті опитаних (24,1%) заявили, що мають хороше здоров`я, а майже кожен п`ятий (21,8%) відповів, що здоров`я у нього слабке. Оцінюють стан свого здоров`я як «дуже слабкий» 9,7% громадян України, а 4,2%, навпаки, як «дуже хороший». Важко дати оцінку стану свого здоров`я 0,8% респондентів.

Біля третини громадян України (35,8%) відвідують медичні установи раз на рік, а менше чверті (22,7%) – раз на квартал. Раз на місяць і частіше відвідують лікарів 18,4% опитаних і майже стільки ж (16,3%) – раз на два роки і рідше. Заявили, що ніколи не відвідують медичні установи 3,5% українців, а 3,3% було важко відповісти на дане питання.

Більшість українців (72,0%) незадоволені якістю медичного обслуговування, яке одержують. З них відповідь «повністю незадоволений» дали 36,7% респондентів, «скоріше незадоволений» - 35,3%. При цьому чверть опитаних (25,4%) цілком влаштовує якість медичного обслуговування. З них майже кожен п`ятий (19,0%) відповів, що якістю медичного обслуговування він «скоріше задоволений», а 6,4% опитаних заявили, що «повністю задоволені» якістю медичного обслуговування. Важко з відповіддю – 2,6% респондентів.

Телефонне опитування на тему: «Проблеми охорони здоров`я в Україні», проводився Інститутом Горшеніна з 12 по 14 квітня 2010 року. Всього згідно з випадковою вибіркою було опитано 1000 респондентів віком старше 18 років в усіх обласних центрах України, містах Києві і Севастополі. Квотами були регіон мешкання, стать і вік респондентів. Погрішність репрезентативності дослідження не перевищує +/-3,2%.