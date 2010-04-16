Тайський суп запобігає раку

Лікувальний ефект том-ям пояснюється «правильним» поєднанням прянощів.

Те, що тайці рідше за решту жителів землі страждають на невиліковні ракові захворювання, учені відмітили давно. Але причину цього феномена вдалося з`ясувати тільки зараз. Згідно дослідженням японських фахівців вся справа в національній страві том-ям.

Це традиційний тайський суп на основі трав і спецій. А лікувальний ефект том-ям якраз таки й пояснюється «правильним» поєднанням прянощів.

Для недосвідчених європейців безневинний місцевий супчик є пекельною юшкою.

Існує декілька різновидів том-ям. Наприклад, якщо він подається з креветками, то це том- ям кунг. Якщо з куркою - том-ям кай. З рибою - том- ям пла, а з морепродуктами - том- ям талів. Але у будь-якому випадку, основа у цього супу завжди одна — трави і рибний бульйон.

Спеціально для читачів «Комсомолки» шеф-кухар Відаль, викладач кулінарної школи академії Гастронома Рожниковського, поділився рецептом знаменитого цілющого супу том-ям.

Рецепт 1

Бульйон (основа) для гострого супу том-ям (1л)

ТРЕБА:

Часник - 3 зубчики

цибуля ріпчаста -1/3 частини

чилі свіжий - 1шт.

листя лайма — 3шт.

галангал (червоний імбир) - 20гр

корінь имбиря- 10гр

лимонна трава - 1 стебло

нам-пла (рибний концентрат) 2-3ст ложок

рослинна олія — 30мл

вода — 1,5л

сіль — на смак.

ЯК ГОТУВАТИ:

1. Цибулю, часник і чилі обсмажуємо з олією в сотейнику до золотистої скориночки, потім додаємо 300мл води і пробиваємо блендером до однорідної маси.

2. Далі додаємо решту всіх інгредієнтів і на середньому вогні уварюємо рідину до 1л. Потім проціджуємо.

Рецепт 2

Суп ТОМ - ЯМ КУНГ

(гострий суп з креветками на 2 людини)

ТРЕБА:

бульйон том-ям - 500мл

тигрові креветки - 10 шт.

гриби «Шитаки» - 2шт.

лайм — 1/2шт.

устричний соус -1ст. ложка

зелена цибуля — 3гр

кінза — 1 гілочка.

ЯК ГОТУВАТИ:

1. На бульйоні том-ям зварити очищені креветки і шитаки (гриби заздалегідь порізати).

2. Додати сік лайма, устричний соус, посипати нарізаною зеленню.

kp.ru