Тайський суп запобігає раку
«Правильне» поєднання прянощів
Лікувальний ефект том-ям пояснюється «правильним» поєднанням прянощів.
Те, що тайці рідше за решту жителів землі страждають на невиліковні ракові захворювання, учені відмітили давно. Але причину цього феномена вдалося з`ясувати тільки зараз. Згідно дослідженням японських фахівців вся справа в національній страві том-ям.
Це традиційний тайський суп на основі трав і спецій. А лікувальний ефект том-ям якраз таки й пояснюється «правильним» поєднанням прянощів.
Для недосвідчених європейців безневинний місцевий супчик є пекельною юшкою.
Існує декілька різновидів том-ям. Наприклад, якщо він подається з креветками, то це том- ям кунг. Якщо з куркою - том-ям кай. З рибою - том- ям пла, а з морепродуктами - том- ям талів. Але у будь-якому випадку, основа у цього супу завжди одна — трави і рибний бульйон.
Спеціально для читачів «Комсомолки» шеф-кухар Відаль, викладач кулінарної школи академії Гастронома Рожниковського, поділився рецептом знаменитого цілющого супу том-ям.
Рецепт 1
Бульйон (основа) для гострого супу том-ям (1л)
ТРЕБА:
Часник - 3 зубчики
цибуля ріпчаста -1/3 частини
чилі свіжий - 1шт.
листя лайма — 3шт.
галангал (червоний імбир) - 20гр
корінь имбиря- 10гр
лимонна трава - 1 стебло
нам-пла (рибний концентрат) 2-3ст ложок
рослинна олія — 30мл
вода — 1,5л
сіль — на смак.
ЯК ГОТУВАТИ:
1. Цибулю, часник і чилі обсмажуємо з олією в сотейнику до золотистої скориночки, потім додаємо 300мл води і пробиваємо блендером до однорідної маси.
2. Далі додаємо решту всіх інгредієнтів і на середньому вогні уварюємо рідину до 1л. Потім проціджуємо.
Рецепт 2
Суп ТОМ - ЯМ КУНГ
(гострий суп з креветками на 2 людини)
ТРЕБА:
бульйон том-ям - 500мл
тигрові креветки - 10 шт.
гриби «Шитаки» - 2шт.
лайм — 1/2шт.
устричний соус -1ст. ложка
зелена цибуля — 3гр
кінза — 1 гілочка.
ЯК ГОТУВАТИ:
1. На бульйоні том-ям зварити очищені креветки і шитаки (гриби заздалегідь порізати).
2. Додати сік лайма, устричний соус, посипати нарізаною зеленню.