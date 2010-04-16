У Херсонській області 85-річну жінку вкусила гадюка.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління МНС в області, 15 квітня о 20.15 до приймального відділення Новотроїцької центральної районної лікарні було доставлено жительку села Софіївка, яку вкусила гадюка за палець лівої руки. Потерпіла перебуває у хірургічному відділенні лікарні у стані середньої тяжкості.