Як заснути без хімії та пилюль

Я навмисно не кажу про тепле молоко з медом, підрахунок овець, читання квантової механіки (якщо ви гуманітарій) на ніч. Або вивчання філософії Декарта, якщо ви фізик-ядерник. Цих способів, правда, малоефективних, ніхто не відміняв. Але мова в статті піде саме про стани тіла і розуму, завдяки яким ви заснете без хімії і пилюль, і спатимете довго і по-молодецки здорово! Отже, «ближче до тіла» (сплячого): Втома Слід втомитися так, щоб ноги підкошувалися. Саме фізична втома приведе до швидкого глибокого сну. Спробуйте розвантажити хоч би один вагон з цементом, працюючи до темноти, і після цього в теплому м`якому ліжку спробуйте не заснути. Не вийде! Мішки з цементом вас доконають, і ви «вирубаєтеся» вмить! Немає станції і мішків з цементом – копайте город. Ходіть на лижах. Природно, коли є сніг.

Бігайте хоч навколо трьох сосен. Вам потрібна втома в ногах, руках, тілі, навіть в мізках. Втомлюйтеся, і сон прийде до вас сам. Навіть звати його не доведеться. Подивіться, як сплять десантники після двадцятикілометрового марш-кидка по пересіченій місцевості.

Не важливо, що ви – жінка. Солдат Джейн у виконанні Демі Мур під час служби не мала поняття про безсоння. Ворушіться і втомлюйтеся всіма можливими способами.

Трави Можна використовувати трави для досягнення засипання. Слід починати вдихати аромати трав хмелю, валеріани, м`яти, що продають в будь-якій аптеці. Настоянки і пакетики трав`яних зборів у вигляді чаю малоефективні. Потрібно саме вдихати. Науково доведено, що якщо вдихати, скажімо, настоянку валеріани, то її засвоюваність і ефективність зростають в рази в порівнянні із звичайним прийомом крапель всередину.

Інтим Скажений, такий, що роздирає, пристрасний, всепоглинаючий. Після розрядки хочеться спати. Так влаштовано природою.

Тік-так

Не ставте собі в спальню електронний годинник! Так, ці зеленуваті цифри, що світяться, барвисті, сучасні. Але вони несуть в собі холод мікросхем і безмовність космосу. А ось механічні будильники – зовсім інша справа. Тік-так. Тік-так. Тік-так. Заколисує.

Знаєте, є таке солодке драже в прозорій коробочці. «Тік-так» називається. Покладіть пару капсул цього драже собі під язик. Годинник – тік-так. В роті – «Тік-так». Кращий смак перед сном – м`ятний. М`ята розслаблює. Уявіть собі, що ви – стрілка годинника, секундна, що біжить по колу. Тік-так, тік-так. Вчіться чути годиннички і повторювати в такт їм цю мелодію: тік-так, тік-так. Потім навпаки – спробуйте наступну послідовність: так-тік. Так-тік.

М`ята під язиком, мізки плутаються між тік-так і так-тік. Одурюємо мозок, прислухаємося до ходу годинника в спальні: тік-так, тік-так. Навалюється дрімота. Про погане і навіть про хороше – не думається, бо мозок вирішує питання, що перше цього разу повторити. Чи то «тік-так», чи то «так-тік». Ви – відпочиваєте. Тік-так. Тік-так. Так-тік. Так-тік. Ви – спокійні. Ніякого нервового тика. Тільки тік-так. Тік-так. І ось – він прийшов! Міцний сон! Привіт, рідний!

Як бачите, є перевірені народом способи заснути без пилюль, ін`єкцій і хімії. Залишилося лише вибрати, що вам ближче. Спокійній вам ночі!

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