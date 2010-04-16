Перекрили міжнародний канал постачання психотропних речовин

Співробітники Служби безпеки України попередила спробу налагодити міжнародний контрабандний канал постачання та реалізації в Україні психотропних речовин.

Як повідомили УНІАН у прес-центрі СБУ, у Києві співробітники Служби безпеки України затримали організатора контрабандного каналу – 26-річного жителя столиці. З’ясувалося, що підозрюваний очолює приватну комерційну структуру, яка через Інтернет здійснює торгівлю ароматичними сумішами, травами, тютюном тощо.

Встановлено, що наркотики доправили міжнародною поштою із США та Ірландії. Розфасований у невеликі пакетики жовто-білий порошок та пігулки були заховані серед речей і паперів, які містилися в посилках.

У контрабандистів вилучено 25,5 кг наркотичних речовин - синтетичних каннабіноїдів. Наркоторговці використовують ці хімічні речовини для обробки суміші трав і тютюну. За оцінками фахівців, на «чорному ринку» вартість цього товару становить понад 1 млн. грн.

СБУ порушила кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 305 (контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів) Кримінального кодексу України, яка визначає покарання від п’яти до десяти років позбавлення волі.