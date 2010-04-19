Коли зникне вулканічна хмара над Європою

Вулканічна хмара попелу збережеться над Європою протягом чотирьох або п`яти днів, повідомляє агентство Франс Прес з посиланням на Метеорологічну службу Ісландії.

Зараз вітер гоне маси вулканічного попелу з Ісландії до Європи і, за прогнозам, це триватиме ще протягом двох днів або до середини наступного тижня, говориться в суботньому повідомленні метеорологів. "Від вітрів на великій висоті ми чекаємо того ж. Попіл продовжуватиме прямувати у бік Великобританії і Скандинавії. Така ситуація на найближчі дні, не мало не багато на два дні або може на наступні чотири або п`ять днів", - цитує агентство слова ісландського метеоролога Тейтура АРАСОНА.

Виверження в Ісландії в ніч на середу, 14 квітня, вулкана, розташованого в південній частині льодовика Ейяфьяллайокуль і приблизно в 200 кілометрах на схід від Рейк`явіка, призвело до утворення великої хмари попелу, через який до початку дня 15 квітня було зупинено авіасполучення в північній Швеції, у всій Норвегії і в північних районах Великобританії. Протягом п`ятниці і суботи цей список поповнився іншими північноєвропейськими і центральноєвропейськими аеропортами.

Магнус Тумі ГУДМУНДСОН, професор геофізики університету Ісландії, який спостерігає за активністю вулкана, повідомив, що упевненості в тому, як поведеться вулкан, поки немає. Виверження може припинитися завтра, але може "продовжуватися і порушувати нормальну роботу авіатранспорту ще декілька тижнів або навіть місяців". У суботу над вулканом видно стовп попелу - густа темно-сіра хмара заввишки 8,5 кілометра. Хмара вулканічного пилу небезпечна для літаків, оскільки містить частинки каменів і силікатів, що мають абразивний ефект і здатні призвести до зупинки двигунів. В цілому вулкан Ейяфьяллайокуль вважається відносно спокійним, останній раз його виверження спостерігалося в 1821 році.