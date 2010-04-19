Тернопільщина: дитячий санаторій працював з порушеннями

Працівники контрольно-ревізійного управління у Тернопільській області виявили виявило у Яблунівському дитячому протитуберкульозному санаторії фінансових порушень на 434,96 тис. грн. Як повідомили кореспонденту УНІАН в прес-службі КРУ у Тернопільській області, ревізію роботи підприємства було здійснено за період з 1 листопада 2005 року по зо вересня 2009 року.

Зокрема ревізори виявили безпідставне проведення індексації заробітної плати на суму 1,1 тис. грн., перерахування внесків до Пенсійного фонду України із нарахованих сум надбавок педагогічним працівникам, які на момент нарахування виплат не перебували у трудових відносинах з санаторієм.

Окрім цього, виявлено зайву виплату відпускних на суму 8,4 тис. грн. (в т.ч. зайво перераховані кошти до державних цільових фондів), причиною чого, констатують ревізори, слугувало включення у розрахунок відпускних одноразових виплат матеріальної допомоги.

Не проведення індексації балансової вартості окремих основних засобів за 2006-2008 роки призвело до заниження їх вартості на суму 412,8 тис. грн.

Також, в порушення Інструкції з обліку основних засобів та інших необоротних активів бюджетних установ, не проведено оприбуткування проектно-кошторисної документації на

За результатами ревізії на посадову особу складено протокол про адміністративне правопорушення, до установи застосовано фінансову санкцію – зупинення операції з бюджетними коштами. Головному лікарю направлені обов’язкові вимоги щодо усунення виявлених порушень. Про наслідки ревізії поінформовано прокуратуру Тернопільської області.