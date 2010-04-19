Кількість жертв землетрусу в КНР перевищило 1300 осіб

До 1339 чоловік зросло число жертв руйнівного землетрусу на північному заході Китаю. Такі дані штабу рятувальної операції передає сьогодні агентство Сіньхуа.

Землетрус магнітудою 7,1 стався 14 квітня вранці близько 8 ранку за місцевим часом в повіті Юйшу провінції Цинхай. Його епіцентр знаходився приблизно в 30 км від міста Цзегу з населенням в 100 тис. чоловік, де зруйновано, щонайменше, 85% житлових будинків.

У зону лиха продовжує надходити допомога зі всього Китаю у вигляді наметів, медикаментів, теплих ковдр і предметів першої необхідності. Рятувальники понад три доби розбирають завали будівель, не втрачаючи надію виявити під ними людей, що вижили. Зниклими без вісти як і раніше числяться 332 особи. Рятувальна операція ускладнена умовами високогір`я.