14-річна дівчинка убила матір за відібраний Інтернет

У столиці Австрії відбувся дикий випадок, пов`язаний з одвічним конфліктом батьків і дітей, а також бичем XXI століття – інтернет-залежністю підлітка.

14-річна Анжеліка повернулася після школи додому і тут же пішла за комп`ютер, щоб посидіти в блогах і улюбленій соціальній мережі. Коли її мама захотіла забрати ноутбук у дівчинки, що постійно знаходилася в Інтернеті, між нею і дочкою відбулася сварка. В ході скандалу Анжеліка схопила кухонний ніж і нанесла матерів смертельні поранення. Тіло дружини виявив батько Анжеліки, який повернувся увечері з роботи. Саму дівчину вдалося знайти поліції в міському парку. Зараз вона знаходиться під вартою, їй загрожує до 10 років ув’язнення.

Зовні сім`я виглядала благополучною і не викликала ніяких підозр у поліції. Проте дівчина часто зверталася до свого інтернет-щоденника, де зокрема, розповідала про проблеми у стосунках з матір`ю.

deti.mail.ru