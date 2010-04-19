У Криму на кожного жителя - по 13,4 кг шкідливих викидів

У Криму у 2009 році на кожного жителя припадало 13,4 кг викидів шкідливих речовин від стаціонарних джерел забруднення.

Про це кореспондента УНІАН повідомили у Головному управлінні статистики в АРК.

Згідно з повідомленням, минулого року обсяги шкідливих речовин, які надійшли у повітряний басейн Криму від стаціонарних джерел забруднення, в цілому становили 26,4 тис. тонн, що на 4,8 тис. тонн (15,4%) менше, ніж у 2008 р.

Із загальної кількості викиди метану і оксиду азоту, що належать до парникових газів, становили, відповідно, 3,2 і 0,5 тис. тонн. Крім того, обсяг викидів двооксиду вуглецю становив 1,2 млн. тонн.

Найбільший обсяг викидів шкідливих речовин у 2009 році відзначено у м. Армянськ - 7,3 тис. тонн (27,7% загального обсягу), м. Красноперекопськ - 6,9 тис. тонн (26,2%) і в Сімферополі - 2,2 тис. тонн (8,5%).

Підприємства видобувної промисловості Криму минулого року збільшили обсяги викидів шкідливих речовин у 2 рази - до 1 тис. тонн, транспорту і зв`язку - на 29% - до 2 тис. тонн. Водночас підприємства переробної промисловості скоротили викиди на 28% - до 15,7 тис. тонн, нафтопереробні - на 41% - до 8,3 тонн. В середньому обсяг викидів шкідливих речовин одним підприємством за всіма видами економічної діяльності становив 60,3 тонн.