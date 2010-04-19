Немовлят хочуть годувати молоком трансгенних кіз

Московські учені знайшли спосіб позбавитися черг на молочних кухнях. Молоко, яке не поступається за якістю і складом людському, тепер зможуть давати і кози. Для цього їм пересадили ген лактоферину. Найдорожчі в світі і перші в Росії трансгенні кози живуть в Шаховському районі Підмосков`я і зараз чекають потомства.

«Вони незвичайні тим, що в їх ДНК вставлений ген жіночого білка лактоферину. А цей білок — ключовій для забезпечення безпеки новонароджених в перший рік життя», — пояснює директор «Трансгенбанку» Інституту біології гена РАН Ігор Гольдман.

Немовлята, яких мами не можуть годувати грудьми, лактоферин не одержують зовсім. У штучних сумішах є такий білок, але коров`ячий, він може викликати алергію.

deti.mail.ru