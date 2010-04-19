Кокосова олія лікує вугрі

Незабаром в США проводитимуть випробування нового засобу проти акне, який буде виготовлений на основі натуральних компонентів, що містяться в кокосовій олії. Препарат буде випробуваний на добровольцях.

Лауринова кислота, що міститься в кокосовій олії, може стати ефективними ліками від вугрів. На відміну від існуючих методів лікування акне і інших бактерійних шкірних інфекцій, даний спосіб допоможе уникнути таких неприємних наслідків, як почервоніння шкіри і паління. Ліки підвищують антимікробний ефект і впливають безпосередньо на ті бактерії, які стають причиною проблем з шкірою.

likar.info