Виділено кошти для лікарні Луганська, що постраждала від вибуху

Кабінет міністрів виділив додатково 17,349 млн. гривень для проведення невідкладних заходів з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, що виникла 18 січня цього року у Луганській міській лікарні номер 7.

Віповідне розпорядження №873 від 14 квітня розміщено на сайті уряду.

Докуметом також дозволяється Луганській облдержадміністрації здійснювати попередню оплату товарів, робіт і послуг, пов’язаних з проведенням невідкладних заходів з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, на строк не більше трьох місяців у розмірі 30 відсотків їх вартості.