У Китаї відловлюють надмірно плодовитих громадян

Влада південних провінцій Китаю почала кампанію по стерилізації близько 10.000 осіб в рамках жорстких заходів, що пред`являються до батьків, які порушують державну програму планування сім`ї, повідомляють місцеві ЗМІ.

Посадовці, що займаються контролем над плануванням сім`ї в Пуніне, місті, розташованому в провінції Гуандун, затримали більш як 1.300 осіб, повідомляє преса.

У числі затриманих опинилися батьки, які відмовилися пройти хірургічну процедуру і їх "родичі", мовиться в доповіді. Перед насильницькою стерилізацією їм прочитали лекцію про правила планування сім`ї.

Політика, що проводиться керівництвом Китаю, обмежує право кожної сім`ї, пари можуть мати тільки одну дитину, деякі виключення робляться для фермерів, представників етнічних меншин і інших груп населення.

newsland.ru