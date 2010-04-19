Допоможіть врятувати життя Даші!

Хочу поділитися з Вами нашої сумною історією і попросити Вашої допомоги, це навіть вже не прохання, а крик душ і сердець всіх членів нашої родини! Ми живемо в Дружківці, невеликому містечку в Донецькій області. Моїй доньці Дарині 13 років, вона навчається у 7 класі гімназії, шість класів закінчила з грамотами. Донедавна вона була здоровою, життєрадісною і активною дитиною. Даша з семи років відвідувала секцію баскетболу, їздила на змагання, читала всі книги, які тільки їй траплялися, вивчала іноземні мови, створювала із солоного тіста картини і не переставала мріяти ... На майбутнє у неї було дуже багато планів, ми жили щасливо й дружно, але в один день все наше життя змінилося і перетворилося на нескінченні пошуки грошових коштів, донорів крові та боротьбу за Дашине життя.

У грудні 2009 року у Дашеньки на тілі почали з`являтися фурункули. Думки лікарів щодо цього були різні: перехідний вік, піодермія, фурункульоз. Дивно, що протягом двох місяців лікування нам ніхто не запропонував обстежитися повністю. Бачачи, що дитина тане на очах, ми вирішили обстежитися самі. Результати нас шокували, рівень гемоглобіну в крові у Даші був 39 г / л (при нормі 120 - 140 г / л), в той же день ми виїхали до Донецька і досьогодні перебуваємо на лікуванні в онкогематології ДУ «ІНВХ ім В . К. Гусака » Донецька з діагнозом - гострий мієлоїдний лейкоз (рак крові). Даша мужньо пройшла перший курс хіміотерапії. Наслідки дуже важкі. Щойно їй полегшає - на неї чекає другий блок хіміотерапії (усього її чекає близько 6-8 блоків). Лікарі кажуть, що Дашу можна врятувати, можна вилікувати, але лікування дуже тривале і дороге.

Дуже просимо Вашої допомоги для виконання Дашиної мрії - вилікувати від страшної хвороби. В умовах кризи нам не впоратися самим у боротьбі за життя нашої дівчинки! Дуже просимо Вас не залишитись байдужими до нашої біди, ми будемо Вам вдячні!

Якщо Ви зможете допомогти Даші матеріально, то нижче розрахунковий рахунок, відкритий на ім`я тата Даші, якщо ж Ви бажаєте передати будь-яку суму особисто, то це можна зробити за адресою: 83045, м. Донецьк, Ленінський проспект, 47. ДУ «ІНВХ ім В.К. Гусака », що знаходиться на території ОЦКЛ, дитяче онкологічне відділення, 4 палата.

Банківські реквізити:

Донецька ОД АТ «Райффазен - банк Аваль»

МФО 335076; ЄДРПОУ 2768004075;

Р / р 2625863057;

Одержувач: Ілларіонов Олександр Валерійович.

Призначення платежу: поповнення СКР 0647591600.

Тел. мами: 050 563 50 42 Ілларіонова Наталя.

Тел. тата: 050 537 83 25 Ілларіонов Олександр.

Якщо ж Ви зможете бути донором крові (кров будь-якої групи), просимо Вас звернутися до нас по одному з номерів телефонів, зазначених вище.

Якщо ж Ви зможете бути донором крові, тромбоцитів крові, в цьому випадку підходить донор, який має тільки першу позитивну групу крові, також просимо Вас звернутися до нас по одному з номерів телефонів, зазначених вище.

ЗАЗДАЛЕГІДЬ, ВЕЛИЧЕЗНЕ ВАМ СПАСИБІ І ДАЙ БОГ ВАМ ЗДОРОВ`Я!