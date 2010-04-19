Грудні імплантати загрожують гангреною і токсичним шоком

London’s Daily Express опублікувала попередження для пластичних хірургів, що реалізовують деякі грудні імплантати, виготовлені у Франції.

Фахівці стверджують, що вони були зроблені з несанкціонованого силіконового гелю, і, внаслідок руйнування можуть викликати гангрену або токсичною шок.

В даний час імовірно 45000 жінок у всьому світі можуть стати жертвами вироблених у Франції імплантатів. Зараз завод, що їх виготовляв, закритий. Французький уряд заборонив продаж цих імплантатів, але 90 % з них вже відправлені за кордон.

Медики закликають жінок, що робили подібні операції, починаючи з 2001 року, залишатися спокійними, але звернутися до своїх лікарів, щоб упевнитися, що їх груди в безпеці, і, у разі потреби, видалити імплантати.

likar.info