Хмара попелу над Європою може лишитися на кілька тижнів

Метеорологи вважають, що хмара попелу над Європою, спричинена виверженням вулкана в Ісландії, може зберегтися ще від кількох днів до кількох тижнів.

Як повідомляє РІА «Новости», європейським перевізникам також важко сказати, коли буде відкрито авіаційне сполучення.

Зокрема, геофізик Метеослужби Ісландії Сігурлауг ХЬЯЛТАДОТТІР упевнена, що припинення повітряного руху в Європі, спричинене виверженням ісландського вулкана Ейяф`ятлайокудль (Eyjafjallajoekull), може тривати тижні. "Виверження може зупинити повітряний рух на тижні, якщо воно триватиме так само активно, як зараз", - сказала вона.

Водночас багатьом фахівцям важко давати точні прогнози. Деякі метеорологи вважають, що виверження може припинитися протягом кількох днів, інші ж побоюються, що нормальну роботу авіатранспорту не вдасться відновити ще довго. Метеорологи Ісландії вчора повідомили, що вулканічна хмара попелу збережеться над Європою протягом чотирьох чи п`яти днів. На даний момент вітер жене масу вулканічного попелу з Ісландії до Європи і, згідно з прогнозами, це може тривати до середини наступного тижня.

Агентство нагадує, що більшість країн припинила авіаперевезення, як мінімум, до неділі. Як і раніше, під питанням залишається участь лідерів ряду держав у церемонії похорону загиблого в авіакатастрофі під Смоленськом президента Леха Качиньського.

Зокрема, Адміністрація Президента України оголошувала, що Віктор ЯНУКОВИЧ прибуде до Польщі іншим транспортом. У свою чергу, лідер партії "Наша Україна", колишній Президент країни Віктор ЮЩЕНКО вчора виїхав до Польщі автомобілем, щоб взяти участь у траурній церемонії.

Ускладнення ситуації з повітряними перевезеннями в Європі було спричинене виверженням вулкана Ейяф’ятлайокудль (Eyjafjallajokull) в Ісландії, яке розпочалося в середу і призвело до утворення хмари вулканічного попелу, що накрив територію кількох країн. За останні дні повітряний простір закрили більш як десять країн. У ніч на суботу активність вулкана зросла. Над ним видно стовп попелу - густа темно-сіра хмара заввишки 8,5 кілометра. У п`ятницю хмара була висотою 6 кілометрів.