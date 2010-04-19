Центр Києва залишиться без гарячої води

У столиці тривають планові відключення гарячої води. Як повідомляє газета "Сегодня", на цьому тижні до 5 днів митимуться в шапликах жителі центру — Печерського спуску, 6, Володимирської, 19-а, Хрещатика, 27, Червоноармійської, 76-а, 76-б, Б.Хмельницкого, 62-а, Воровського, 1/37, Тургенєвської, 26/28, Дмитрієвської, 15. Крім того, незручності чекають жителів Чоколовського бульвару, 16, 18, 20, Фрунзе, 111, Гонгадзе, 10, 12, 18-а, 18-б, 18-г, 20-к, 20-б, 20-в, 24-б, 26-а, Межової, 3, 3-а, 5, 5-а, Архітекторів, 54, 56, 56-а, Блюхера, 12-г, Туполєва, 28, 28-а і Салютної, 17.