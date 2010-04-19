ВООЗ закликає жінок довіряти протизаплідним таблеткам

Експерти Всесвітньої організації охорони здоров`я закликають жінок довірливо ставиться до екстрених протизаплідних пігулок і не вірити некомпетентній інформації про шкідливість цих засобів контрацепції.

Як повідомляється в заяві Всесвітньої організації охорони здоров`я, у світі рівень застосування екстрених протизаплідних таблеток залишається досить низьким в основному через відсутність інформації й знань.

Тому експерти ВООЗ стурбовані міфами і помилками, пов`язаними з «таблеткою наступного ранку».

У зв`язку з цим ВООЗ нагадала про поширені у світових ЗМІ твердження, що «крім побічних ефектів, таких як нудота, рясні кровотечі і судоми, регулярне застосування екстреної контрацепції може приводити до безпліддя, а в деяких випадках підвищувати ризик розвитку раку».

У результаті багато жінки як і раніше змушені вдаватися до абортів у випадку небажаної вагітності, що пояснюється некомпетентною інформацією про небезпеку таких протизаплідних таблеток.

«На жаль, такі неправильні по фактичному змісту заяви про широко поширені. Таке негативне висвітлення в ЗМІ тільки лякає жінок і може утримувати деяких з них від використання цього методу», - зазначає ВООЗ.