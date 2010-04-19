Україна заборонила ввезення кіз і овець з Тайваню

Державний комітет ветеринарної медицини України заборонив ввезення до України овець і кіз з о. Тайвань. Про це УНІАН повідомила прес-служба комітету.

За даними Держкомветмедицини, заборону введено, оскільки, згідно з офіційним повідомленням Міжнародного епізоотичного бюро, на території о. Тайвань Китайської Народної Республіки зареєстровано захворювання кіз і овець на віспу.

Ввезення з цієї території інших вантажів, підконтрольних службі Державної ветеринарної медицини, має здійснюватися відповідно до ветеринарних вимог щодо імпорту до України об`єктів державного ветеринарно-санітарного контролю і нагляду.