Чернігівська лікарня отримала унікальне медобладнання

Чернігівська міська лікарня №3 отримала медичне обладнання на суму понад 100 тис. грн. від обласного фонду Дитячого фонду України за підтримки італійських партнерів з міста Сереньо – Асоціації "Жест для них". Про це повідомили у відділі зв`язків з громадськістю міської ради.

За словами головного лікаря міськлікарні №3 Юрія ШМАКОВА, подібного обладнання не має жодна лікувальна установа області й міста – це чотиримісна інгаляційна стаціонарна установка російського виробництва і чотири портативних переносних інгаляційних апарати японського виробництва.

Новітнє обладнання використовуватимуть для лікування хворих із захворюваннями пульмонологічного й оториноларингологічного характеру.

Сучасна установка має економічні розпилювачі, що забезпечує ефективне використовування лікувальних засобів. Важливо, що апарат має чотири ступені захисту пацієнта від перехресної інфекції під час інгаляції. А завдяки переносним апаратам, лікувальні процедури зможуть отримати навіть лежачі хворі, які перенесли інсульт, післяопераційні хворі, пацієнти реанімаційного відділення.

Як зазначила голова обласного відділення Дитячого фонду України Валентина ХУТОРНЕНКО, італійські партнери організації – Асоціація "Жест для них" охоче відгукнулася й допомогла у придбанні медичного обладнання.

“Ми підтримуємо давні зв’язки з лікарнею, постійно лікуємо дітей, якими опікується наша громадська організація, високо цінуємо кваліфікацію лікарів і їх ставлення до хворих. Тому й вирішили тут розпочати цей медичний проект, ” – сказала вона. Також В.ХУТОРНЕНКО пообіцяла, що наступним етапом співпраці буде допомога дитячому відділенню міської лікарні №3.