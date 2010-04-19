Сумщина отримала 170 тонн допомоги із Швейцарії

Президент об`єднання «Help Point Sumy» (Швейцарія) Маріанне ПІФФАРЕТТІ передала громаді Сумщини 170 тонн благодійного вантажу, а також чотири автомобіля для правоохоронних структур області. Наступний подібний вангтаж Сумщина прийме восени 2010 року.

Як передає кореспондент УНІАН, благодійна допомога під назвою «Конвой-2010/1» складається із 14 вантажівок гуманітарної допомоги загальною вагою близько 170 тонн, у складі яких –обладнання та матеріали для медичних та рятувальних служб області. Окрім благодійного вантажу Сумщина отримала також два поліцейських патрульних автомобіля, автомобіль швидкої допомоги для Головного управління МВС України в Сумській області та спецавтомобіль для перевезення затриманих, що призначений управлінню Держдепартаменту з питань виконання покарань у Сумській області. Загальна вартість гуманітарної допомоги становить близько 100 тисяч євро. Благодійний вантаж до Сум доставили 37 волонтерів – громадян Швейцарії, в тому числі дві жінки.

Вітаючи делегацію зі Швейцарії, голова Сумської обласної державної адміністрації Юрій ЧМИРЬ подякував її членам «за відданість справі благодійництва» та висловив готовність керівництва області до подальшої співпраці.

«Ми проконтролюємо, щоб увесь вантаж потрапив до свого адресата», - відзначив очільник області, вручивши при цьому подяки всім учасникам «Конвою-2010/1».

Як повідомили УНІАН у прес-службі Сумської ОДА, за період співпраці із організацією «Help Point Sumy» Сумщина отримала гуманітарну допомогу на суму близько 1,5 млн. євро. Першу допомогу – пожежний та патрульний поліцейський автомобілі – регіон отримав ще восени 2004 р. З тих пір щороку в Суми доставлялися гуманітарні вантажі під назвою «Конвой».