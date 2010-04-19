Хворобу Паркінсона виявлятимуть за голосом

Вчені з Ізраїлю і США розробили метод ранньої діагностики паркінсонізму, що базується на оцінці найтонших змін голосу людини, повідомляє The Daily Telegraph.

В даний час паркінсонізм діагностують, коли кількість загиблих рухових нейронів є такою, що зумовлює такі симптоми, як м`язова скутість, тремор і порушення рівноваги. Лікування, розпочате на цій стадії, може уповільнити прогресування хвороби, але не відновити рухові функції. Своєчасна діагностика, як стверджують дослідники, може запобігти руйнуванню до 60 відсотків нервових клітин, що відповідають за певні ділянки мозку.

Відомо, що за паркінсонізму порушуються функції м`язів гортані, що рано чи пізно призводить до осиплості голосу.

Проведені в Ізраїлі і США пілотні випробування цієї методики на 38 хворих паркінсонізмом і 14 здорових добровольцях підтвердили її ефективність.

medportal.ru