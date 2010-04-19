Хмельниччина: на кожного жителя припадало 60 кг викидів

На Хмельниччині у 2009 році на кожного жителя припадало 61 кг викидів шкідливих речовин від стаціонарних та рухомих джерел забруднення.

Про це УНІАН повідомили у Головному управлінні статистики у Хмельницькій області.

Згідно з повідомленням, впродовж минулого року викиди шкідливих речовин в атмосферу становили 81 тис. тонн, що на 12% менше порівняно з 2008 р. При цьому майже три чверті сумарних забруднень припадало на викиди від автомобільного, залізничного, авіаційного, водного транспорту та виробничої техніки.

На підприємствах області у 2009 році утворилось 1018 тонн відходів І-ІІІ класів небезпеки, що на 41% менше, ніж позаминулого року. Із загальних їх обсягів 72% відносять до помірно небезпечних, 25% - до високо небезпечних та 3% - до надзвичайно небезпечних відходів.

Впродовж минулого року лише 15% загального обсягу утворених відходів були знешкоджені або повністю використані для одержання тієї чи іншої продукції, що дещо менше рівня попереднього року. На початок 2010 року у сховищах організованого складування та на території підприємств області накопичилось 2103 тонн небезпечних відходів, з яких 85% зберігається на території міста Хмельницького.

Загалом на охорону навколишнього природного середовища області у 2009 р. було витрачено 130 млн. грн, що на 3% менше, ніж у 2008 р. Основним джерелом фінансування витрат на охорону довкілля, як і в попередні роки, були власні кошти підприємств. За рахунок державного бюджету було освоєно 26% капітальних інвестицій і здійснено 4% поточних витрат.