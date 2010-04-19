Ісландія: вулкан вивергає помітно менше попелу
16:31, 19 квітня 2010Країна
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Почала витікати лава
В Ісландії з кратера вулкана Ейяф’ятлайокудль почала витікати лава. Згідно з повідомленням метеорологів, кількість попелу, що вивергається вулканом, помітно зменшується.
Вулкан Эйяф’ятлайокудль почав вивергатися 14 квітня. Через велику кількість попелу, який досі продовжує вивергатися з його кратера, було повністю перекрито повітряний рух у країнах Європи, повідомляє «Газета.ру». Досі обсяг авіаперевезень залишається нижчим за 30% звичайного.
Наслідки виверження ісландського вулкана мали серйозніший вплив на обсяг авіаперевезень, ніж теракти 11 вересня в Нью-Йорку, відзначають експерти.
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