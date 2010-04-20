Чим корисні пазли для дітей

Пазли – це відмінна розвиваюча іграшка, з одного боку, а, з іншого боку, це відмінний спосіб сумісного сімейного проведення часу з вашою дитиною. Проте не варто думати, що малюк самостійно збиратиме свій перший пазл. Це дуже поширена помилка! У всіх розвиваючих заняттях присутність дорослих необхідна.

Пазл – це цікава розвиваюча і повчальна гра, яка вимагає посидючості, акуратності, терпіння і уважності. Збираючи картину, дитина пізнає зв`язки між частиною і цілим, розвиває логічне мислення і дрібну моторику рук. Щоб зібрати достатньо складний пазл, потрібно добре володіти просторовими характеристиками і уявою, здатністю перевертати картинку в умі, умінням знайти потрібний фрагмент.

•Розвиток дрібної моторики, координації рухів. Оскільки пазл складається з достатньо дрібних деталей, необхідність співвідносити частини предметів, управлятися з маленькими частинами картинки розвиває моторику пальців і руку малюка, його рухи стають точними, а згодом і осмисленими.

• Тренування здатності побачити завдання з різних боків, здатність ухвалювати комплексні складні рішення, розвиток логічного мислення.

• Розвиток уяви, просторового мислення, фантазії, уваги, пам`яті.

• Розвиток здатності самостійного ухвалення рішень, самостійного пошуку відповіді без допомоги дорослих.

Отже, використання пазлів як розвиваюча іграшка для дитини можна практикувати з найперших днів під пильною увагою батьків. Якщо батьки зможуть прищепити інтерес у свого малюка до цієї чудової гри, то згодом дитина зможе не тільки добитися значного прогресу в своєму розвитку, але і у всієї сім`ї з`явиться нова цікава гра, якій завжди можна присвятити тихі сумісні сімейні вечори.

Катерина Льовікова, дитячий психолог, консультант сімейного центру «Ого-город», холдингу "Світ дитинства".

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