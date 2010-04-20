Нова методика омолодження обличчя замінить ботокс?

Італійські учені з університету Мілану після багаторічних випробувань прийшли до висновку, що дуже яскраве світло може сприяти зменшенню розміру зморшок на шкірі обличчя. Проте автор роботи Франческо Ковалі довів, що процес омолоджування відбувається і на глибших тканинах, пише Raut.ru.

У експерименті взяло участь близько 55 чоловіків і жінок у віці від 45 до 60 років. Косметологи проводили добровольцям сеанси з світлом високої частоти, яке направляли на ділянки шкірного покриву, що в`яне. Після декількох тижнів їх шкіра стала виглядати молодшою, а кількість зморшок істотно зменшилася. Для подібних цілей був застосований спеціальний апарат під умовною назвою «Варп-10», забезпечений могутніми світлодіодними лампочками.

Фахівці упевнені, що прилад є кращою альтернативою ботоксу і кругової підтяжки обличчя.

rosbalt.ru