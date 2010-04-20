"Activia" і "Actimel" нічим не особливі

Французький гігант харчування Danone офіційно оголосив про зміну реклами своїх продуктів - йогуртів Activia і Actimel. Було встановлено, що ніякими особливими корисними властивостями для здоров`я вони не володіють.

У своєму квартальному звіті про прибутки група оголосила про відгук своєї скарги, раніше направленої в Європейське агентство по безпеці харчових продуктів (EFSA), офіційно перевіряючи всі заяви, які роблять виробники товарів популярних торгових марок.

Після заяви про зміну реклами акції Danone на Паризькій фондовій біржі швидко впали більш ніж на один відсоток, не дивлячись на те, що згідно звітності компанії, її торговий оборот в першому кварталі 2010 року виріс на 8,3 відсотка до 3,9 мільярдів євро (5,3 млрд. доларів).

У заяві EFSA мовилося про "відсутність ясності і наочності, як того вимагають європейські правила, що стосуються охорона здоров`я і стандарти, що пред`являються до продуктів харчування".

Раніше, Activia, ферментований молочний продукт, що містить біфідо, підносили споживачам мало не як панацею при дисфункції травної системи.

EFSA досі не підтвердила і не спростувала жодне з цих тверджень, але у Франції рекламні кампанії обох продуктів були змінені.

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