У Чернівецькому інтернаті для сиріт виявили порушень на 860 тис

Контрольно-ревізійне управління виявило у Чернівецькій обласній загальноосвітній школі-інтернаті для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, порушень на суму понад 860 тис. грн.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі КРУ у Чернівецькій області, про це свідчать результати перевірки фінансово-господарської діяльності освітнього закладу за попередні три роки.

Зокрема, ревізори встановили незаконних, нецільових витрат та недостач більш як на 297 тис. грн., інших порушень фінансової дисципліни - майже на 484 тис. грн., втрат фінансових ресурсів від неефективних управлінських дій - майже на 79 тис. грн.

Також у ході перевірки виявилося, що автомобіль «Лексус РХ-300» вартістю майже 190 тис. грн., який Шевченківський відділ Державної виконавчої служби Чернівецького міського управління юстиції безоплатно передав обласній школі-інтернату для здійснення заходів з надання допомоги дітям-сиротам, не був оприбуткований інтернатом, а використовувався Головним управлінням освіти і науки Чернівецької ОДА «для поїздок, пов’язаних з службовою діяльністю посадових осіб управління освіти».

Крім того, ревізією встановлено завищення за загальним фондом кошторису установи на 2009 рік асигнувань на оплату праці з нарахуваннями та витрат на продукти харчування внаслідок невраховування зменшення фактичного контингенту учнів, а також завищення асигнувань на утримання транспортних засобів на загальну суму понад 194 тис. грн.

Також ревізори встановили факти незаконної виплати заробітної плати, використання коштів всупереч законодавству на проведення видатків на харчування вихователів, завищення вартості ремонтних робіт, нестачу основних засобів та матеріальних цінностей, дебіторську заборгованість тощо.

За допущені порушення семеро посадових осіб притягнуто до адміністративної відповідальності за порушення законодавства з фінансових питань, на одну особу складено протокол про порушення законодавства про бюджетну систему України, який направлено до суду.

До установи застосовано фінансову санкцію у вигляді зупинення операцій з бюджетними коштами та ініційовано зменшення асигнувань на суму нецільового використання коштів. Матеріали ревізії для відповідного реагування передано до прокуратури області.

Вже після ревізії відшкодовано незаконних витрат на 190,5 тис. грн., усунено інших фінансових порушень на 350,1 тис. грн.