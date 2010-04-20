Кальцій попереджає рак грудей

Вітаміни і препарати кальцію ймовірно знижують ризик раку молочної залози, такі висновки зроблені в доповіді, предствленій на 101-их щорічних зборах в 2010 році Американською асоціацією з вивчення раку.

"Це не може бути миттєвим ефектом. Це не означає, що сьогодні прийняли вітамін, а завтра вже знизився ризик захворювання", говорить Хайме Метт, доктор наук, професор Школи медицини Понса, Пуерто-Ріко. "Проте, ми спостерігаємо довгостроковий ефект від прийому вітамінів по зменшенню ризику раку молочної залози". Метт відзначає, що результати показують, що добавки кальцію зміцнюють стан репарації ДНК.

Дослідження охоплювало 268 жінок з раком грудей і 457 здорових пацієнток. Воно показало, що найчастіше раком молочної залози захворюють жінки старшого віку, що мають в сімейному анамнезі захворювання, не годують грудьми і ті, які мають нижчий потенціал репарації ДНК.

Вітамінні добавки зменшують ризик виникнення раку грудей приблизно на 30 відсотків. Кальцієві добавки - на 40 відсотків.

"Ми не говоримо про великі дози вітамінів або добавок кальцію, але це один з шляхів зниження ризику захворювання раку молочної залози", відзначає Метт.

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