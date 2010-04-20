Вулкан в Ісландії "запрацював" із новою силою

Ісландський вулкан Ейяфьятлайокудль, виверження якого раніше майже припинилося, знову "запрацював" у понеділок увечері. Про це повідомляє Газета.ру з посиланням на британських метеорологів.

"Вулкан раніше практично припинив вивергатися, але тепер виверження знову продовжується, вулканічний попіл викидається на висоту від 10 до 15 тисяч футів (від 3 до 4,5 тисяч метрів)", - йдеться в прогнозі розповсюдження вулканічного попелу. В попередньому повідомленні вчені заявляли, що вулкан знизив активність і викидав попіл на висоту не більше 200 метрів.

Наразі у метеослужби як і раніше немає даних про проникнення попелу на висоту, що перевищує 10,6 тисяч метрів.

За даними прогнозу, у вівторок хмара вулканічного попелу над північчю Євразії та Атлантикою не зазнає значних змін і не рухатиметься далі на захід.

Одна з плям, розташована на висоті нижче 6 тисяч метрів, протягнеться вузькою смугою від східного узбережжя Канади через південь Гренландії та Європу до центру Західного Сибіру.