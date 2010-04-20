Олії покращують чоловічу дітородну функцію

Жирні кислоти Омега-3 можуть виявитися корисними для поліпшення репродуктивної функції чоловіків, вважають учені з Університету Ілінойса, США. Автори дослідження сподіваються, що докозагексаенова кислота (ДГК), що входить в комплекс Омега-3 може допомогти в боротьбі з чоловічим безпліддям.

Для дослідження учені використовували генетично модифікованих мишей, організм яких не міг сам продукувати ДГК. З`ясувалося, що без цієї жирної кислоти самці мишей ставали практично безплідними, продукуючи мало сперматозоїдів, які, до того ж, виявилися деформованими і малорухливими.

Але, коли в раціон тварин додали їжу, багату ДГК, їх репродуктивна функція повністю відновилася.

Керівник дослідження доцент Манабу Накамура вважає, що людина обов`язково повинна одержувати ДКГ з їжі. Краще всього підійде їжа, багата рослинними оліями, зокрема соєвою і рапсовою.

podrobnosti.ua