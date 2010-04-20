У Луцьку відзначили День здоров’я

У Луцьку в рамках кампанії «1000 міст-1000 життів» відзначили День здоров’я. Ця кампанія підтримується Бюро ВООЗ в Україні та Асоціацією міст України.

Як повідомив заступник міського голови Анатолій ПАРХОМ’ЮК, в рамках Дня здоров’я, лучанам презентували спортивні клуби, фітнес-центри міста. Спільно з громадською організацією "Пласт" відбулася фотовиставка "Пласт - наш здоровий спосіб життя". Крім того, відбулися масові спортивні змагання, зокрема, велопробіг, вікторини, міський конкурс дитячого малюнку "Ми - здорова нація", ознайомлення школярів і студентів вищих навчальних закладів і училищ міста із нормами законодавства, які забороняють вживання алкоголю і тютюну в невстановлених місцях. Всі бажаючі могли виміряти артеріальний тиск, а медпрацівниками приватної ШМД "Тарас" виконувався запис ЕКГ.

Акцію підтримали також великі супермаркети та гіпермаркет і не торгували тютюновими виробами. Натомість у малих торгових кіосках можна було вільно придбати цигарки, розповів А. ПАРХОМ’ЮК. Звертаючись до учасників заходів, він запевнив, що „збереження здоров`я мешканців міста – найбільший пріоритет влади і проведення подібних заходів відбуватиметься й надалі”.