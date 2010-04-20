В Україну йдуть заморозки

Український гідрометеорологічний центр попереджує про заморозки в Україні вночі 21-24 квітня.

Як повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі, вночі 21 та 22 квітня в західних областях місцями заморозки - на ґрунті 0-3°, 23 та 24 квітня на більшій частині території країни заморозки на ґрунті 0-5°, подекуди і в повітрі 0-2°.

Крім того, 21 квітня вдень в Карпатах окремі пориви вітру 15-20 м/с, у південній та східній частині місцями грози.