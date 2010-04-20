Медитація покращує розумові здібності

Часто буває, що підбадьорити розум і "включити" голову допомагають лише кілька чашок кави. Американські фахівці пропонують альтернативний спосіб швидко поліпшити пізнавальні здібності мозку - провести короткий сеанс медитації.

Вже доведено, що медитація сприяє значним змінам в ділянках мозку, пов`язаних з концентрацією уваги. Тим не менше багато хто переконаний, що для досягнення вершин такої техніки необхідно щонайменше мати особливі знання і досвід тибетських ченців. Проте експерти Університету Північної Кароліни і Wake Forest University стверджують, що досягти позитивних ефектів медитації на мозок простіше, ніж вважалося раніше.

Психологи виявили, що учасники, які пройшли початкову підготовку медитативних здібностей, показали значні поліпшення у виконанні когнітивних тестів через якихось чотири дні навчання тільки по 20 хвилин кожен день. За словами неврологів, мозок уже через кілька днів відчував істотні зміни завдяки медитації. Добровольці, які отримали короткий курс медитації, в 10 разів краще виконували тести на зорову увагу, пам`ять, обробку інформації і зосередженість. Як вважають дослідники, медитація служить свого роду ефективної безпечної гімнастикою для мозку.

ami-tass.ru